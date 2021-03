Covid vaccini, Speranza firma intesa regioni e farmacisti

Lo ha annunciato lo stesso ministro della Salute: "La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare"

È stato siglato l'accordo sulle vaccinazioni anti- Covid in farmacia. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza: "Ho appena firmato il protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese". "La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare", ha spiegato Speranza. Il protocollo siglato dal ministro della Salute è relativo all'"Accordo quadro tra governo, regioni-pp/aa e farmacisti per le somministrazioni da parte dei farmacisti dei vaccini anti Sars-Cov-2".

Covid: in Liguria partono le vaccinazioni in farmacia



La prima Regione ad aver arruolato le farmacie per accelerare nella campagna di vaccinazione anti-Covid è stata la Liguria, dove da martedì prossimo sarà possibile cominciare il percorso per immunizzarsi contro il coronavirus Sars-CoV-2. Sono 52, al momento, le farmacie inserite nel programma. A somministrare i vaccini saranno medici o personale abilitato. Il servizio, in questa fase, è dedicato alle persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni.

"Bisogna vaccinare tanto e velocemente per poter ripartire", ha dichiarato domenica 28 marzo il presidente della Liguria, Giovanni Toti.



Vaccini, Zampa (Pd): "Bene accordo con farmacisti"



"L'Accordo quadro tra Governo, Regioni, Province autonome e farmacisti firmato oggi dal ministro Speranza, che dà il via libera per le vaccinazioni in farmacia, ci consegna un ulteriore strumento di contrasto al Covid-19". Così, Sandra Zampa, responsabile PD Salute, ha commentato la sigla del protocollo per far partire in sicurezza le vaccinazioni anti-Covid in farmacia. "Occorre davvero che il piano vaccinale decolli ed è importante che vengano accompagnate le Regioni che manifestano più difficoltà nella campagna vaccinale, il cui successo rappresenta l'unica via d'uscita dalla pandemia. L'Italia deve avere l'ambizione e la capacità di rispettare gli impegni assunti con la popolazione, costi quel che costi. Ne va della possibilità di tornare al più presto ad una vita normale", ha aggiunto.