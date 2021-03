Qualificazioni Mondiali, Lituania-Italia 0-2: a segno Sensi e Immobile

L'Italia batte la Lituania per 2-0 nella terza partita delle qualificazioni europee ai Mondiali del Qatar 2022. È la quinta vittoria consecutiva per la squadra di Roberto Mancini, in testa nel gruppo C a punteggio pieno con 9 punti. A Vilnius, nel primo tempo gli Azzurri rischiano poco ma faticano a trovare spazi, con i padroni di casa che si difendono ordinatamente. Nella ripresa gran partenza della nostra Nazionale, con il gol di Sensi (appena entrato in campo) dal limite dell'area. Allo scadere raddoppia Immobile dal dischetto.

La cronaca della partita

leggi anche

Qualificazioni Mondiali, Bulgaria-Italia 0-2: gol Belotti e Locatelli

Mancini rimescola nuovamente le carte e schiera Toloi dal 1': esordio in Azzurro per il difensore dell'Atalanta. A centrocampo promosso titolare Pessina insieme a Locatelli e Pellegrini. C'è Bernardeschi nel tridente completato da Immobile ed El Shaarawy. L’Italia fatica a sbloccare il match e chiude il primo tempo sullo 0-0. Da segnalare nella prima frazione di gioco un paio di conclusioni di Pellegrini, un tentativo dalla distanza di Emerson e l'unica vera palla gol per l'Italia capitata ad El Shaarawy che non riesce a colpire la palla in maniera pulita da pochi metri. Nella ripresa gli Azzurri partono forte, soprattutto grazie agli innesti di Chiesa e Sensi. È proprio il centrocampista dell'Inter che la sblocca al 47': una conclusione di Chiesa viene deviata da Svedkauskas, Emerson serve all'indietro per Sensi che dal limite dell'area lascia partire un sinistro imparabile per il portiere lituano. Gli undici di Mancini vanno vicini al raddoppio in molte occasioni, con Immobile che ha almeno tre chance di andare a rete. Rete che trova nel finale, quando viene fischiato un rigore per gli Azzurri. Dal dischetto va l'attaccante della Lazio, che non sbaglia.