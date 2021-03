Qualificazioni Mondiali, Bulgaria-Italia 0-2: gol Belotti e Locatelli

La cronaca di Bulgaria-Italia

leggi anche

Qualificazioni Mondiali, Italia-Irlanda del Nord: 2-0

Contro la Bulgaria, come annunciato, Mancini opta per un ampio turn over. Il ct azzurro conferma Donnarumma tra i pali, sceglie Acerbi al centro della difesa con Bonucci, mentre i terzini sono Florenzi e Spinazzola. A centrocampo il trio è composto dagli interisti Barella e Sensi, più Verratti. In avanti, Chiesa-Belotti-Insigne. La Bulgaria risponde con Galabinov, attaccante dello Spezia. L’Italia prova a fare la partita e a creare qualche occasione da gol, ma i padroni di casa difendono con tanti uomini e non concedono spazi. A sbloccare il risultato è un rigore al 43’: fallo di Dimov su Belotti, sul dischetto va proprio il “Gallo”, che segna con un tiro potente alla destra del portiere. È l’undicesimo gol di Belotti in maglia azzurra. Si va negli spogliatoi sull’1-0 per l’Italia. Nella ripresa, gli Azzurri vanno vicini al raddoppio al 72’: bella palla in profondità di Verratti, Belotti tenta il pallonetto ma trova il palo. Il secondo gol arriva all’83’: Locatelli batte il portiere con un destro a giro e firma la sua prima rete in nazionale. Finisce 2-0 per l’Italia.