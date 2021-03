Concorsi pubblici sbloccati in dl Covid: in palio oltre 125mila posti

Col nuovo decreto anti-Covid , arriverà anche il via libera ai concorsi fermati dalla pandemia, che si rimettono in moto con le norme ad hoc. Sono almeno 60 i grandi concorsi pubblici a livello nazionale pubblicati dal 2020 o di cui ci si attende la pubblicazione entro il 2021 che, secondo il monitoraggio di Forum Pa (che non comprende però anche i concorsi locali), sono pronti a sbloccarsi con oltre 125mila posti pubblici pronti ad essere assegnati. Concorsi che si svolgeranno con strumenti digitali, in spazi grandi ed anche all'aperto, "in piena sicurezza", ha sottolineato il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che ha annunciato il parere favorevole del Cts allo sblocco dei concorsi.

I concorsi già avviati e quelli ancora da indire

Il monitoraggio comprende anche i concorsi del settore scolastico e il «maxi concorso» pubblicato da Roma capitale. Degli almeno 125mila posti di lavoro, circa 90 mila riguardano concorsi già avviati, ma che risultano fermi in attesa di disposizioni specifiche per la gestione delle prove selettive; oltre 36mila invece riguardano concorsi di cui è attesa la pubblicazione.

I concorsi della scuola

Sono relativi alla scuola 8 grandi concorsi per circa 93mila posti: uno in corso, due banditi e altri 5 in attesa di prossima pubblicazione. Il concorso ordinario per la secondaria di primo e secondo grado (bando già esistente) mette in palio 33mila posti; 32mila il concorso straordinario della scuola (in corso); quasi 13mila il concorso ordinario per infanzia e primaria, già bandito. Sono ancora bandire il concorso per 6mila posti per il sostegno e altri 4 concorsi per circa 9mila.

I concorsi del ministero della Giustizia

Sono venti i grandi concorsi del ministero della Giustizia per circa 9.300 posti, di cui 310 in magistratura.. Quello che prevede il maggior numero di posti da assegnare, 2.700, riguarda i cancellieri esperti. Nei restanti 19 i posti sono, complessivamente, quasi 6.600.

I concorsi del ministero della Salute

In palio anche oltre 10mila posti al ministero della Salute. Tre i grandi concorsi nazionali pronti a ripartire: il principale, di prossima pubblicazione, vale 9.600 posti e deriva dal decreto Rilancio per gli infermieri di famiglia; altri 600 posti arrivano dal decreto Rilancio per gli assistenti sociali; ulteriori 57 posti sono destinati a funzionari.