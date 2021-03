Il ministro Brunetta spiega che entro la metà di aprile dovrebbe arrivare il provvedimento in cui sarà ripreso anche il tema della class action, oltre che quello delle norme per sbloccare i concorsi fermati dalla pandemia da Covid-19 e farli ripartire in sicurezza. I dati Cnel intanto rivelano: gap tra Nord e Sud nei servizi della Sanità accorcia le aspettative di vita fino a 10 anni