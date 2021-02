Renato Brunetta è il nuovo ministro della Pubblica Amministrazione nel governo Draghi ( TUTTI I MINISTRI DEL GOVERNO DRAGHI ). L'economista di Forza Italia, fedelissimo di Berlusconi, siederà nel governo della cui nascita è stato un appassionato promotore fin dallo scoppio della pandemia, quando richiamava alla necessità di un governo di unità nazionale. E aveva fatto anche il nome dell'ex presidente della Bce per guidarlo, dopo il suo intervento sul Financial Times lo scorso marzo.

Chi è Renato Brunetta

Brunetta, classe 1950, professore di economia del lavoro all'Università di Roma Tor Vergata oltre che deputato e alla Camera per Forza Italia, è già stato ministro della Pubblica amministrazione nell'ultimo governo Berlusconi, dal maggio 2008 a novembre 2011. Degli anni a palazzo Vidoni è rimasta la riforma che porta il suo nome e che ha sintetizzato come l'applicazione del principio “premiare i lavoratori meritevoli e punire i fannulloni”, anche con il licenziamento. La riforma punta su responsabilità dei dirigenti, premi per il merito e accelerazione sull'e-government. Ancora prima l'economista era stato consigliere economico in un altro governo tecnico-politico, quello di Carlo Azeglio Ciampi, e prima di lui dei presidenti del Consiglio Giuliano Amato e Bettino Craxi.

La vita privata

Della vita privata, Brunetta ricorda volentieri le origini semplici, l'infanzia a Venezia, figlio di un artigiano che aggiustava penne e di un'impiegata delle Ferrovie, e l'amore con la moglie Titti, l'interior design Tommasa Giovannoni, sposata durante l'esperienza da ministro nel borgo amalfitano di Ravello.