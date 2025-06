Terzo mandato, emendamento Lega non passa: cosa poteva accadere

Il via libera avrebbe concesso un quinquennio in più ai governatori e rimesso in lizza Luca Zaia in Veneto, ma anche Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia, per citare soltanto le Regioni interessate dalla tornata elettorale d’autunno

Un quinquennio in più per i governatori

Il via libera al terzo mandato avrebbe concesso un quinquennio in più ai governatori e rimesso in pista Luca Zaia in Veneto, ma anche Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia, per citare soltanto le Regioni interessate dalla tornata elettorale d’autunno. Ora che il progetto è naufragato resta il nodo che il centrodestra, da mesi, non riesce a sciogliere. A chi spetterà la successione di Zaia? La Lega rivendica continuità, Fdi il peso elettorale, Forza Italia resta alla finestra. C'è chi è convinto che alla fine la spunterà Matteo Salvini, con la candidatura del poco più che 30enne Alberto Stefani, che è già suo vice, deputato leghista e pure segretario della Liga veneta. Sempre che Giorgia Meloni decida di lasciare il Veneto ai leghisti (puntando, in quel caso, sulla Lombardia). L’ultimissima parola, in ogni caso, la dovranno mettere i leader.