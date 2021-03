Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 31 marzo

I tamponi giornalieri effettuati sono 351.221, compresi i test rapidi. La percentuale dei positivi è al 6,8%. Le vittime sono 109.346 in totale, mentre le terapie intensive sono 3.710 (-6), con 283 ingressi nelle ultime 24 ore. I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 3.584.899. Nei dati sono compresi quelli della Sicilia, che ieri non li aveva comunicati

Sono 23.904 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 16.017), a fronte di 351.221 tamponi giornalieri effettuati (ieri 301.451). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,8% (ieri 5,3%). Sono 467 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive sono 3.710 (-6), con 283 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 31 marzo sulla situazione coronavirus in Italia. Nei dati sono compresi quelli della Sicilia, che ieri non li aveva comunicati (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).