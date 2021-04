Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 1 aprile. LIVE

(

) . L'Italia supera le 10 milioni di dosi di vaccino somministrate. Da oggi attivo "il sistema informativo nazionale" con Poste Italiane. Zaia sospende le vaccinazioni in Veneto: "non arrivano le fiale", dice il governatore. La Francia sfiora i 60 mila casi in un giorno e si blinda: scuole chiuse e zona rossa per un mese. Piano Biden da 2 mila miliardi per il dopo pandemia: più tasse per le grandi società. Il Presidente Usa assicura: “Creeremo milioni di posti di lavoro”. Per Trump è un attacco al sogno americano.

Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile ma possibili deroghe specifiche. Vaccino obbligatorio per sanitari e farmacisti e scudo penale per i vaccinatori. Scuola in presenza fino alla prima media. Quasi 24 mila casi e 467 decessi. Lieve calo di ricoveri e terapie intensive