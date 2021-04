Vaccino Covid, ecco come prenotarlo con la piattaforma di Poste

Dopo essere approdata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche e Sicilia, la piattaforma di Poste italiane si prepara ad arrivare anche in Lombardia. Da domani, venerdì 2 aprile, i cittadini della Regione potranno usarla per prenotare il vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2. La conferma è arrivata da Attilio Fontana, il presidente della Lombardia, nel corso di una conferenza stampa sul piano vaccinale. Esistono vari modi per prenotare il vaccino con la piattaforma di Poste italiane e non tutti prevedono l’uso di un computer o uno smartphone.