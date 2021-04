6/13

Ancora zona rossa anche per la Toscana, entrata in questa fascia da una sola settimana. Dovrebbe rimanere sicuramente rossa fino al 12 aprile. "Quanto resterà in zona rossa la Toscana? Non lo so. Non voglio pronunciarmi - ha detto il governatore Giani - su questi dati che in questo periodo sono assolutamente oggettivi"