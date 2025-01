Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 gennaio: la rassegna stampa

In quasi tutte le aperture dei maggiori giornali nazionali troviamo l'attentato nella notte di Capodanno a New Orleans. Poi le ultime novità sull'arresto di Cecilia Sala in Iran, le parole del messaggio di fine anno di Mattarella, le conseguenze per l'Europa della fine del contratto per il transito del gas russo attraverso il territorio ucraino e l'arresto a Roma di Gianni Alemanno