Vaccini Covid, D’Amato: “Se non arrivano entro 24 ore, sospendiamo”

Così l’assessore regionale alla Sanità in riferimento ai 122mila vaccini di AstraZeneca previsti in arrivo: “Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi”. Il Sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè: "Stasera arriveranno oltre 1.346.400 dosi di AstraZeneca che saranno confezionate domani nel corso della giornata e verranno spedite dal tardo pomeriggio"

"Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122mila vaccini di AstraZeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni". Lo ha affermato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

D’Amato: “Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata”

“Mi auguro – ha proseguito d’Amato - che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l'età 66 e 67 e sono già oltre 36mila i prenotati. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i vaccini”.

Mulè: "Entro oggi 1.346.400 dosi AstraZeneca"

"Ieri sera sono arrivate 501.600 dosi di vaccino Moderna che il Comando Operativo di vertice Interforze (COI) sta già confezionando e distribuendo in queste ore. Stasera invece arriveranno oltre 1.346.400 dosi di AstraZeneca che saranno confezionate domani nel corso della giornata e verranno spedite dal tardo pomeriggio". Così Giorgio Mulè, Sottosegretario alla Difesa, intervenendo alla trasmissione Agorà su RaiTre. "Il cambio di passo c'e' e si vede, per Pasqua ci saranno oltre 2 milioni di dosi a disposizione. Ce la stiamo mettendo tutta - ha aggiunto - sia per quel che concerne la logistica che la distribuzione e la somministrazione anche attraverso il dislocamento sul territorio nazionale dei centri vaccinali mobili della Difesa in grado di raggiungere le zone più remote del Paese".