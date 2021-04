Virus, Zingaretti: "Condivido scelte del governo, correre con vaccini"

Intervenuto a Sky TG24, Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, ha parlato delle scelte adottate del nuovo devreto legge e del piano vaccinale anti Covid: "Condivido le scelte del governo, bisogna correre con vaccini". Sul tema della riapretura degli istituti scolastici, Zingaretti ha affermato: "Oltre all’affollamento bisogna prestare attenzione a quanto avviene attorno alla scuola, sui mezzi, fermarsi al bar ad esempio. Restare in zona rossa ma aprire le scuole è un tentativo da fare". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - QUANDO MI VACCINO?)

"Il problema sono i richiami"

Sulle vaccinazioni, Zingaretti ha aggiunto: “Il tema non è la distribuzione, in questo istante saremmo in grado di triplicare il numero di vaccinazioni nel Lazio. Il problema più grande è quello dei richiami. Noi abbiamo oltre un milione di vaccinati, bisogna continuare a vaccinare, ma bisogna stare attenti ad avere i richiami nei magazzini. Se arrivi a superare l'85% delle dosi è un rischio, soprattutto se succede qualcosa con le forniture delle case farmaceutiche. Tra qualche giorno, il 20 aprile, iniziamo la distribuzione nelle farmacie del vaccino Johnson&Johnson". E ancora: "Abbiamo vaccinato il personale della sanità, i fragili, la sicurezza e il mondo della scuola e dell'università. Ora siamo nella fascia 66-67. Una fascia che ora può scendere. Però, servono i vaccini. Un vaccino, tra l'altro, che ha come elemento distintivo le due dosi, quando il numero dei vaccinati inizia a essere importante, bisogna tenere conto della seconda dose nelle forniture. Il vaccino J&J è monodose, in questo caso si può arrivare al 100% delle dosi da inoculare".

"Si va verso l'uscita da questo incubo"

Zingaretti poi ha voluto dare una rassicurazione: "Se le date delle consegne verranno rispettate, avremo un’estate migliore della scorsa. Stiamo andando verso l'uscita da questo incubo. Il Recovery servirà a questo, a un ritorno della vita, ma non per tornare all’Italia di prima, bensì per immaginare il Paese del futuro. Arriveranno miliardi di euro per rilanciare l’economia. Se stringiamo i denti in questi giorni, abbiamo una prospettiva diversa rispetto allo scorso aprile. Nel Lazio abbiamo insisito su questo, abbiamo vaccinato gli over 80: calerà e di molto la letalità del virus. Da qui all’estate mettere in sicurezza gli over 60 e i fragili vorrà dire che intanto avremo messo fine alla tragedia delle morti causate dal virus".

"Sputnik? Serve autorizzazione di Ema e Aifa

Sullo Sputnik, il governatore ha detto: “Tutto deve essere autorizzato da Ema e Aifa. Oggi tutto è incentrato sul ridare la vita alle famiglie. Le regole europee prevedono che i vaccini autorizzati possano essere distribuiti alla popolazione. Prima di tutto deve esserci la sicurezza dei vaccini: se è autorizzato, un vaccino va utilizzato senza se e senza ma”. Infine: "Dal virus milioni di famiglie escono in condizioni economiche disastrose. Crescita, sviluppo, lavoro e costruzione di un modello di Paese diverso. Su questo stiamo lavorando ed è questo l’obiettivo del governo Draghi".