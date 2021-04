Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 2 aprile. LIVE

Il Viminale chiede ai prefetti di intensificare i controlli sugli spostamenti: più attenzione a parchi, litorali, stazioni e aeroporti Avvertimento dall'assessore alla Sanita del Lazio D'Amato : se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini Astrazeneca previsti, saremo costretti a sospendere. Intanto Zingaretti annuncia dal 20 aprile vaccinazioni nelle farmacie con il Johnson&Johnson per la fascia d'età 55-60 anni. Tra oggi e domani, annuncia il commissario all'emergenza Figliuolo, sono in arrivo in Italia 1,3 milioni di dosi Astrazeneca. Mattarella ha firmato dl Covid, dl grandi navi e bonus figli: niente zone gialle fino al 30 aprile ma possibili deroghe specifiche. Vaccino obbligatorio per sanitari e farmacisti e scudo penale per i vaccinatori. Scuola in presenza fino alla prima media ( LEGGI LE MISURE ). Da oggi attivo "il sistema informativo nazionale" con Poste Italiane Zaia sospende le vaccinazioni in Veneto : "non arrivano le fiale", dice il governatore. Il bollettino del ministero della Salute registra 23.649 nuovi contagi su 356.085 tamponi processati (antigenici e molecolari). I decessi in un giorno sono 501. Calano le terapie intensive (-29, ora 3.681) e ricoveri ordinari (-231, ora 28.949). Il tasso di positività è del 6,6% ( BOLLETTINO GRAFICHE ).