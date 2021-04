Covid Israele, medico task force a Sky TG24: "Pensare al dopo vaccini"

In Israele a fronte del successo della campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid, "l'indice di contagiosità è sceso sotto lo 0,6, abbiamo sempre meno positivi e c'è stato un calo di oltre il 60% del numero di morti". A fare il punto sulla situazione epidemiologica nel Paese, è Arnon Shahar, medico responsabile della task force del piano vaccinale in Israele, in un intervento a "Buongiorno" su Sky TG24.

"In Israele abbiamo somministrato un po' più di 10 milioni di dosi di vaccino e quasi 5 milioni di israeliani sono attualmente considerati vaccinati, ovvero quasi il 60% della popolazione. Tra gli over 50 siamo già al 90%, tra gli over 30 siamo a più dell'80% e tra gli over 20 siamo al 75-77%. Sono numeri importanti. Stiamo andando avanti ma abbiamo buone notizie. Ora guardiamo a cosa fare dopo aver vaccinato queste persone sia da un punto di vista sociale sia per le riaperture", ha aggiunto.