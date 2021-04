Vaccini anti-Covid in Germania, come funziona la strategia tedesca

A dimostrazione di quanto la situazione sia anomala, per andare da Milano a Berlino non ci sono voli diretti. All'arrivo in hotel, uno dei pochi aperti, viene richiesto un certificato che testimoni che si tratta di un viaggio per lavoro. Una volta fuori, l'occhio cade sui tantissimi annunci di test rapidi per il Covid-19 affissi per strada: li offrono cliniche private, farmacie, ospedali. I residenti in Germania hanno diritto a un test settimanale gratuito, è uno dei pilastri su cui aveva puntato il Governo tedesco per consentire le riaperture. Addirittura erano stati autorizzati i tamponi rapidi fai-da-te, da comprare in discount e farmacie e svolgere in autonomia a casa prima di vedere amici o svolgere attività sociali. I kit fai-da-te sono pochi e nei negozi finiscono subito, ma cittadini si mettono in fila e si fanno testare volentieri nei centri. Proprio i test di massa avevano consentito la riapertura delle scuole a inizio marzo.

Fa una certa impressione vedere Berlino così deserta. Persino la piazza intorno alla Porta di Brandeburgo si è svuotata: il turismo nel Paese non è consentito e il lockdown che va avanti da dicembre è stato confermato fino a fine aprile. A marzo sembrava che alcune attività avrebbero potuto riprendere grazie ai test rapidi diffusi, ma i numeri sono ancora troppo alti e la campagna vaccinale - partita lentamente e per questo criticata - non ha ancora coperto una fascia sufficiente della popolazione dal Covid-19. La variante inglese, confermano gli esperti, è ormai dominante e si diffonde più rapidamente: anche per questo Merkel ha scelto la strada della prudenza. Ancora una volta.

La strategia di vaccinazione anti-Covid

L'altro pilastro è la campagna vaccinale. Come nel resto d'Europa il problema principale sono le dosi disponibili, ma a dicembre-gennaio la Germania era stata duramente criticata dall'opinione pubblica anche per la lentezza delle somministrazioni. Una partenza diesel: i ritmi si sono ripresi, e l'organizzazione oggi è schematica come ci si aspetterebbe dal Paese teutonico. In ogni Regione sono stati individuati grandi edifici pubblici da riconvertire in centri di vaccinazione; a questi si aggiungono - in scala molto ridotta, con qualche decina di dose a settimana ciascuno - i vaccini fatti dai medici nei loro studi privati.

Come funzionano i centri pubblici

A vaccinarsi ci si va in taxi a spese del Governo, un servizio offerto alla fascia di popolazione più anziana o vulnerabile. Nella città di Berlino gli spazi di vaccinazione pubblici sono sei: due ex aeroporti, due spazi eventi, un velodromo, un palazzetto del ghiaccio. Si è scelto di non creare ex novo degli edifici dedicati, ma di riadattare quelli inutilizzati. L'intento è di arrivare a smantellarli, in estate, lasciando le vaccinazioni ai soli studi medici. Inoltre in ciascun centro viene somministrato un solo tipo di vaccino, per non mescolare le prassi da seguire, che variano da tipo a tipo. Quando la Germania aveva deciso di sospendere AstraZeneca in attesa di una valutazione dell'Ema due centri avevano chiuso, poi hanno riaperto. Ora sono sempre gli stessi centri a dover rimodulare i propri appuntamenti dopo che il Paese ha deciso di somministrare AstraZeneca solo agli over 60 dopo aver osservato altri casi di trombosi.