Vaccino Astrazeneca sospeso da Germania e Francia. Ema: nessun rischio

Il ministro della Salute tedesco: "È una decisione presa per pura cautela. Per mantenere la fiducia nel vaccino dobbiamo dare ai nostri esperti il tempo di verificare i nuovi casi e sgomberare il campo da eventuali rischi". Macron: "Vaccinazione con Astrazeneca sospesa per precauzione, sperando di riprenderla il più rapidamente possibile se il parere dell'Ema sarà favorevole". Boris Johnson: "Garantisco ai britannici che il vaccino è sicuro"

La Germania, l' Italia e la Francia hanno deciso di sospendere temporaneamente le vaccinazioni anti-Covid con Astrazeneca. Il comitato per la farmacovigilanza dell'Ema tornerà a riunirsi domani per raccogliere le ultime informazioni circa i casi di eventi tromboembolici sospetti segnalati dopo la vaccinazione con il vaccino di Astrazeneca. Gli esperti Ue potrebbero anche non arrivare a un risultato domani, ma risposte definitive sono attese in settimana. L'agenzia europea per i medicinali, Ema oggi ha comunque ribadito che "il rapporto tra benefici e rischi è considerato positivo e non vediamo alcun problema nel proseguire le vaccinazioni utilizzando questo vaccino". (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE ).

Lo stop in Germania

"Conosciamo la portata di questa decisione che non è stata presa a cuor leggero. Ma è una decisione fattuale e non politica", ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn. "È una decisione presa per pura cautela. Per mantenere la fiducia nel vaccino dobbiamo dare ai nostri esperti il tempo di verificare i nuovi casi e sgomberare il campo da eventuali rischi. Deve essere chiaro - ha aggiunto - che anche non vaccinare comporta dei rischi". Il ministero della Salute tedesco ha seguito l'indicazione del Paul Ehrlich Institut, che in via precauzionale ha consigliato "ulteriori approfondimenti” in relazione ai nuovi casi di trombosi che si sono verificati. "Al momento sono stati riportati 7 casi di trombosi venose cerebrali su 1,6 milioni di vaccini somministrati in Germania", ha detto il ministro della Salute Spahn, in conferenza stampa a Berlino. "Si tratta di un rischio molto basso. Ma se dovesse rilevarsi un collegamento con il vaccino, sarebbe superiore alla media", ha aggiunto.



Lo stop in Francia

Anche la Francia ha sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca fino a domani, in attesa del parere dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron. "La decisione che è stata presa - ha detto Macron rispondendo a una domanda sull'annuncio della sospensione di AstraZeneca da parte di Berlino - in conformità con la nostra politica europea, è di sospendere per precauzione la vaccinazione con AstraZeneca, sperando di riprenderla il più rapidamente possibile se il parere dell'Ema sarà favorevole".

Lo stop negli altri Paesi europei

Nei giorni scorsi la Germania aveva criticato invece lo stop al vaccino Astrazeneca da parte di Danimarca e Finlandia, alcuni dei Paesi che in via precauzionale hanno bloccato temporaneamente le inoculazioni, insieme a Norvegia, Islanda, Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia e Olanda in attesa di avere informazioni più chiare su problemi legati alla formazione di coaguli di sangue riscontrati in alcune persone che da poco avevano ricevuto la dose.