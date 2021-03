Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 16 marzo. LIVE

15.267 nuovi casi, 354 decessi e 179.015 tamponi fatti in 24 ore, con il tasso di positività che sale all'8,53%. Sono questi i dati dell'ultimo bollettino ( I NUMERI LE GRAFICHE ). Le terapie intensive sono aumentate di 75 unità, per un totale di 3.157 posti letto occupati; per quanto riguarda i reparti ordinari i pazienti sono invece aumentati di 820 unità, portando il totale a 25.338. Intanto Italia, Germania, Francia e Spagna hanno deciso di sospendere AstraZeneca "in via precauzionale" : per giovedì 18 è atteso un pronunciamento sul tema da parte dell'Ema, che intanto dopo la notizia commenta: "I benefici del vaccino AstraZeneca superano sempre i rischi". Da oggi sono dieci regioni più la provincia di Trento a essere entrati in zona rossa, il resto del Paese è in arancione. Vietati gli spostamenti, chiusi i negozi non essenziali. 8 studenti su 10 in Dad.