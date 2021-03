Manifestazioni e arresti nel centro di Londra, migliaia di persone in piazza in Germania (dove ci sono stati scontri nella cittadina di Kassel), marce in Svizzera, Bulgaria e Austria: è stato un sabato di manifestazioni contro la "dittatura" delle restrizioni sanitarie imposte dai governi per frenare la pandemia. E in piazza molti non portavano le mascherine né tantomeno rispettavano le distanze di sicurezza