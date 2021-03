Covid: molti Paesi richiudono, migliaia in fuga da Parigi

Diversi Stati particolarmente colpiti dalla pandemia hanno preso misure più dure per contrastare la recrudescenza dei contagi. I provvedimenti riguardano Francia, Polonia, Belgio, le Filippine, l'Ucraina e il Brasile. Circa 21 milioni di francesi sono di nuovo in lockdown. In India, a Mumbai, verranno fatti test obbligatori nei luoghi affollati. L'amministrazione Biden potrebbe puntare a 200 milioni di dosi entro il centesimo giorno di mandato del nuovo presidente. Folle di turisti a Miami Beach, coprifuoco Condividi:

In diversi Paesi del mondo particolarmente colpiti dalla pandemia hanno preso il via misure più dure per contrastare la recrudescenza dei contagi (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). In alcuni casi si torna a veri e propri "lockdown". Fra gli altri, i provvedimenti riguardano Francia, Polonia, Belgio, le Filippine, l'Ucraina e il Brasile. Circa 21 milioni di francesi, di cui 12 residenti nella regione di Parigi, l'Ile-de-France, sono di nuovo in lockdown dalla mezzanotte di venerdì. I numeri dell'epidemia hanno costretto il governo di Jean Castex a ricorrere a questa misura estrema per allentare la pressione sugli ospedali, in particolare sui reparti di terapia intensiva. Il "confinement" - che durerà 4 settimane, 7 giorni su 7 - riguarda 16 dipartimenti, di cui otto nella regione di Parigi, l'Ile-de-France, e cinque nella regione Hauts-de-France (nel nord del Paese). A questi si aggiungono i dipartimenti delle Alpes-Maritimes (Costa Azzurra), della Seine-Maritime e dell'Eure (Normandia). La decisione, annunciata da Castex giovedì sera, ha dato luogo a un vero e proprio assalto ai treni nelle stazioni della capitale nella giornata di venerdì. Migliaia di persone hanno cercato biglietti per dirigersi verso città come Bordeaux, Lione, Brest, Vannes e Biarritz provocando una impennata dei prezzi. Sempre ieri sera, le strade dell'Ile-de-France si sono intasate con file di automobili lunghe circa 400 chilometri.

India, risalgono i casi: a Mumbai tamponi obbligatori leggi anche Covid mondo, in Europa oltre 1 milione di vittime. Francia in lockdown In India, a Mumbai, da lunedì verranno fatti test obbligatori per il coronavirus nei luoghi affollati: i test saranno gratis - tranne che nei centri commerciali - e fatti su campioni a caso. Il rifiuto a sottoporsi al tampone nasale costituirà un reato, ha fatto sapere il governo, senza però spiegare la pena. Il numero dei nuovi contagi giornalieri continua ad aumentare nel Paese, dove per la prima volta da novembre si sono superati i 40.000 casi in 24 ore. Particolarmente critica la situazione proprio a Mumbai, dove sono stai registrati più della metà dei contagi. Dall'inizio della pandemia, il numero di contagi in India ha superato gli 11,5 milioni, con i quali il gigante asiatico si conferma il terzo Paese al mondo più colpito, dopo Stati Uniti e Brasile. La nuova impennata di casi è da attribuire alla recente rimozione della maggior parte delle rigide restrizioni di confinamento imposte nel marzo dello scorso anno, ad eccezione di quelle sui viaggi all'estero e ad alcune comunità locali. Quanto alla campagna di vaccinazione del governo indiano, ha superato la barriera dei 40 milioni di dosi somministrate, una cifra comunque ancora lontana dall'obiettivo di immunizzare 300 milioni di persone entro la metà dell'anno.

Vaccino, in Usa vaccinato un adulto su sei leggi anche Covid, Usa: nata la prima bambina con anticorpi da mamma vaccinata In Usa, è stato già completamente vaccinato un adulto su sei: il dato è dei Centers for Disease Control and Preventions (i Cdc di Atlanta). Gli Stati Uniti hanno somministrato un totale di 121 milioni di dosi e completamente vaccinato 42,9 milioni di persone dai 18 anni in su, ovvero il 16,7% della popolazione adulta (di questi il 40% hanno più di 65 anni). Ma la Casa Bianca ha un obiettivo ancora più ambizioso: venerdì l'amministrazione Biden ha superato l'obiettivo di somministrare 100 milioni di dosi e ora potrebbe puntare alle 200 milioni di dosi entro il centesimo giorno di mandato del nuovo presidente. Conversando con i giornalisti, sull'aereo che venerdì lo portava ad Atlanta per incontrare la comunità asiatica, Biden - scrive la stampa statunitense - ha riconosciuto che l'obiettivo, in base al ritmo attuale di 2,5 milioni di dosi al giorno, è plausibile. Il presidente Usa ha aggiunto che il nuovo obiettivo dovrebbe essere fissato la prossima settimana.