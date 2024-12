Trump e Putin, Cremlino su possibile incontro: "Nulla di pianificato"

Il presidente russo ha dichiarato giovedì scorso di essere disposto a incontrare l'omologo americano "in qualsiasi momento", anche se non sa quando avverrà l'eventuale incontro perché il politico statunitense "non ha detto nulla" al riguardo ascolta articolo

Al momento non ci sono piani per un incontro di persona tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha detto all'agenzia russa Tass il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Finora non ci sono stati veri impulsi", ha detto, rispondendo a una domanda se ci sia la possibilità di un incontro prima dell'insediamento di Trump o se sia stata discussa l'ipotesi di avere contatti di persona. Il capo del Cremlino ha dichiarato giovedì scorso di essere disposto a incontrare Trump "in qualsiasi momento", anche se non sa quando avverrà l'eventuale incontro perché il politico statunitense "non ha detto nulla" al riguardo.

Guerra "orribile" "Il presidente Putin ha detto che vuole incontrarmi il prima possibile, quindi dobbiamo aspettare, ma dobbiamo porre fine a questa guerra", ha detto Donald Trump durante un forum dell'organizzazione ultraconservatrice Turning Point a Phoenix, in Arizona. Il presidente eletto ha detto che la guerra in Ucraina, lanciata nel febbraio 2022 dall'invasione della Russia, è "orribile" e che porre fine al conflitto è una delle cose che vuole fare "rapidamente". "Milioni di soldati sono morti. Stiamo vedendo numeri che sono pazzeschi. Devo fermarlo", ha aggiunto il tycoon secondo cui se fosse stato lui il presidente la guerra non sarebbe mai scoppiata.

Priorità di Trump è fine conflitto Kiev-Mosca "Non ci parliamo da quattro anni. Sono pronto a farlo in qualsiasi momento e anche a incontrarlo", ha detto il leader russo nella sua ultima conferenza stampa dell'anno. La scorsa settimana il Cremlino aveva riferito che il leader russo non aveva ricevuto alcun invito da Trump a partecipare al suo insediamento, in programma per il prossimo 20 gennaio. Trump, che ha recentemente incontrato il presidente ucraino Volodymir Zelensky, ha ripetutamente affermato che una delle sue priorità dopo il ritorno alla Casa Bianca sarà la fine della guerra in Ucraina.