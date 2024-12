Ucraina Russia, Putin apre ai negoziati. Zelensky: "Zar un pazzo” LIVE

Vladimir Putin si dice "pronto a incontrare Donald Trump in qualsiasi momento" e apre a negoziati sull'Ucraina con un leader 'legittimo', regolarmente eletto. Ma non per un cessate il fuoco bensì per "una pace durevole con garanzie per la Federazione Russa e i suoi cittadini". A Bruxelles, quasi nello stesso momento, Zelensky definisce Putin un 'nazista di oggi', e 'un pazzo pericoloso' e torna a chiedere aiuto alla Ue e alla Nato. "Saremo risoluti sull'Ucraina, deve prevalere', afferma Ursula von der Leyen