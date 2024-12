Consiglio europeo, sul tavolo gli hub per i rimpatri che dividono l’Ue

Il tema dei migranti e dei rimpatri

Sul tema dei migranti ,Meloni ha scelto una strada simile a quella dello scorso ottobre: riunire i Paesi membri che sostengono la linea dura sui flussi illegali in un incontro prima dell'inizio del summit. La presenza di Ursula von der Leyen - che a ottobre era al tavolo - non è confermata ma, nei fatti, la presidente della Commissione ha mostrato di volersi occupare in prima persona del dossier e di condividere quasi, o tutto, quello che sostiene il governo. I leader di Austria, Cipro, Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta, Slovacchia hanno risposto sì alla convocazione di Italia, Danimarca e Olanda per rilanciare la necessità di rimpatri rapidi e efficaci, nonché avere una lista nuova di zecca di Paesi sicuri, complice anche quanto accaduto in Siria. Von der Leyen ha già assicurato che proporrà una direttiva sui rimpatri a febbraio, ma più complesso è lavorare al nuovo elenco di Paesi sicuri, così come ricorrere all'applicazione anticipata di alcune parti del Patto sulla migrazione e l'asilo, visto le sensibilità diverse delle cancellerie europee, ad esempio sul tema dei ricollocamenti. La via albanese degli hub per i rimpatri nei Paesi terzi, indicata da Meloni a Roma e a Bruxelles, ha guadagnato la curiosità di tanti, ma chi in Ue lavora al dossier è consapevole delle resistenze di molti Paesi - in primis la Spagna, dove il tentativo fatto da Roma con l'Albania viene giudicato come un fallimento - e del caos che potrebbe innescare una simile iniziativa all'Eurocamera.