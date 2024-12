Russia, oggi la conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin

Il presidente parla alla nazione mentre prosegue la guerra in Ucraina e dopo la caduta dell'alleato Bashar al-Assad in Siria e l'uccisione del generale Igor Kirillov a sette chilometri del Cremlino. Per l’occasione risponde anche alle domande dei cittadini, che ne hanno inviate oltre un milione

Oltre un milione di domande

Come nel 2020 e nel 2023, la conferenza stampa viene fatta coincidere con il 'call-in show' delle risposte di Putin anche alle domande dei cittadini russi: agli organizzatori ne sono arrivate 1.539.761, raccolte al telefono e via sms, social e app. Come ogni anno, i temi proposti dal pubblico sono i più disparati: la sanità, le strade, il problema della casa e delle forniture, il personale dei servizi di emergenza che chiede aumenti del salario, e anche il conflitto in Ucraina.