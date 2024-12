Biden, grazia per il figlio Hunter. Era in attesa di due processi

Aveva promesso di non interferire nei processi del figlio ed escluso eventuali provvedimenti di clemenza. Invece Joe Biden, 50 giorni prima della fine del suo mandato, ha firmato la grazia 'piena e incondizionata' per Hunter con una mossa a sorpresa destinata a far discutere. Una decisione presa nel weekend trascorso con tutta la famiglia a Nantucket per Thanksgiving e annunciata poco prima di partire per uno storico viaggio in Angola che lo terrà lontano dalle polemiche di casa per qualche giorno