Pochi minuti prima dell’inizio del processo a Los Angeles, il figlio del presidente degli Stati Uniti ha cambiato posizione nel tentativo di evitare una condanna piena per l’accusa di aver sottratto al fisco 1,4 milioni di dollari tra il 2016 e il 2019. Resta da capire se il giudice Mark Scarsi, nominato da Trump, accetterà o meno l’accordo: in questo caso la decisione passerà alla giuria. In aula i procuratori che rappresentano il Dipartimento di Giustizia si sono già opposti

Colpo di scena in aula a Los Angeles dove Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, si è dichiarato colpevole del reato di evasione fiscale. Mezz'ora prima dell’inizio di uno dei processi che lo vedono imputato, il secondogenito dell’attuale capo della Casa Bianca ha cambiato posizione nel tentativo di giungere, tramite patteggiamento, ad una pena più lieve. Dalla Procura della California Hunter Biden è accusato di aver evaso almeno 1,4 milioni di dollari tra il 2016 e il 2019, soldi spesi in “droga, escort, sex club, hotel, auto di lusso e altri oggetti di natura personale”. Per i reati contestati, nove in tutto di cui 3 gravi, il 54enne rischia fino a 15 anni di carcere senza - peraltro - contare su un’eventuale grazia concessa dal padre. Dopo l’uscita di scena dalla corsa per la rielezione, per Joe Biden calano i rischi di danni collaterali per un eventuale dibattimento che potrebbe aggravare la posizione del figlio.