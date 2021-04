Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Italia tutta in rosso per il week-end di Pasqua e Pasquetta, con regole ancora più severe in alcuni territori: in Campania, Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti. Per quest'ultima 'categoria', divieto anche in Piemonte, Valle d'Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Marche, Calabria e Sardegna. E nell'Isola - così come in Sicilia - si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima dell'arrivo. Scende a 0,98, sotto la soglia d'allarme, il valore dell'Rt nazionale (era a 1,08), anche se 11 Regioni restano sopra uno. A partire da martedì 6 Aprile le Marche, il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento passano in Arancione.

