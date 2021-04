Brescia, due bottiglie incendiarie contro un centro vaccinale

Non si registrano feriti. I danni sono limitati a un tendone adibito a sala mensa, mentre una parte della struttura è stata parzialmente bruciata. Il centro è stato realizzato con i fondi della raccolta AiutiAMO Brescia avviata nel corso della prima ondata del Covid

Due bottiglie incendiarie sono state lanciate all'alba, dalla strada, contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia. Non si registrano feriti. I danni sono limitati a un tendone adibito a sala mensa, mentre una parte della struttura è stata parzialmente bruciata. Il centro è stato realizzato con i fondi della raccolta AiutiAMO Brescia avviata nel corso della prima ondata del Covid. Le indagini sono affidate alle forze dell'ordine che stanno provando a ricostruire quanto accaduto anche attraverso le telecamere di sicurezza installate in strada. Due settimane fa a Roma era stato incendiato il portone d'ingresso dell'Istituto superiore di Sanità.