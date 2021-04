Vaccini Covid, ecco come prenotare regione per regione

15/23 ©Getty

PIEMONTE - Per avere un appuntamento per la vaccinazione in Piemonte occorre manifestare la propria adesione sul sito approntato dalla Regione (https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/). Al momento si è arrivata alla fascia 70-79 anni. Per la categorie degli estremamente vulnerabili non occorre effettuare la preadesione online perché saranno inseriti nel piano vaccinale dal proprio medico di famiglia