2/16 ©Ansa

SECONDE CASE - Nel weekend di Pasqua Campania, Puglia e Liguria hanno vietato l’accesso alle seconde case (e barche nel caso della Liguria) per residenti e non residenti. E per i non residenti lo stesso stop è imposto anche in Piemonte, Valle d'Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Marche, Calabria e Sardegna

Pasqua in zona rossa, cosa si può fare e cosa no