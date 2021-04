Covid, in Sardegna 13 comuni in lockdown: boom di nuovi contagi

Dalla mezzanotte anche Pula, nota località turistica del sud ovest, entra in zona rossa a causa dell'impennata dei contagi nel territorio. Soltanto lo scorso 1 marzo l'isola era diventata la prima regione in Italia a finire in zona bianca. Ma meno di un mese dopo lo scenario appare decisamente cambiato Condividi:

Dalla mezzanotte anche Pula, nota località turistica del sud ovest della Sardegna, entra in zona rossa a causa dell'impennata dei contagi nel territorio. Ora i Comuni sardi in lockdown sono 13. Soltanto lo scorso 1 marzo la regione era diventata la prima in Italia a finire in zona bianca. Per la terza settimana consecutiva i numeri registrati avevano permesso di raggiungere l’obiettivo, con un Rt, cioè l’indice di trasmissione del contagio, a quota 0.68, il più basso in Italia, e 29,47 casi per 100.000 abitanti, cifre bassissime rispetto a quelle fatte registrare in quel periodo nel resto del Paese. Ma, a meno di un mese, lo scenario appare decisamente cambiato. Negli ultimi giorni c’è stata un’impennata di casi e nella regione, che si trova ora in zona arancione, si moltiplicano le mini-zone rosse (COVID, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

Il lockdown a Pula leggi anche Pula in zona rossa, 13 Comuni in lockdown in Sardegna Secondo le disposizioni della sindaca di Pula Carla Medau, che rimarranno in vigore sino al 16 aprile, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità. Vietate le visite a parenti o amici. Stop al commercio al dettaglio (tranne alimentari), a barbieri e parrucchieri. Aperte edicole, tabaccai e farmacie e parafarmacie. Chiusi parchi, giardini e cimitero. I paesi in lockdown Oltre a Pula la zona rossa in Sardegna coinvolge altri 12 Comuni. A Uri, nel Sassarese, la sindaca ha prolungato il lockdown fino al 20 aprile. Gli altri paesi interessati dalle zone rosse locali sono Bultei, Soleminis, Burcei, Villa S. Pietro, Donori, Samugheo, Sindia, Gavoi, Golfo Aranci, Bono e Pozzomaggiore.

Curva in leggera discesa ma ancora 351 casi leggi anche Covid: curva in leggera discesa ma ancora 351 nuovi casi Sono 45.854 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 351 nuovi casi e quattro decessi (1.238 in tutto). In totale sono stati eseguiti 1.012.513 tamponi, con un incremento di 7.247 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi segna per l'Isola un tasso di positività del 4,8%. Sul fronte ospedali, sono 236 i pazienti attualmente ricoverati in reparti non intensivi (+14), mentre restano 34 quelli in intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.384. I guariti sono complessivamente 29.770 (+90), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono 192. Sul territorio, dei 45.854 casi positivi complessivamente accertati, 11.580 (+125) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.119 (+47) nel Sud Sardegna, 3.797 (+13) a Oristano, 9.053 (+80) a Nuoro, 14.305 (+86) a Sassari.