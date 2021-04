Covid, Verratti positivo. Altro caso nella Nazionale

Dopo Leonardo Bonucci, anche Marco Verratti è tornato dalla sosta per le partite della Nazionale con un tampone positivo. Il centrocampista del Paris Saint Germain si è sottoposto a uno dei regolari controlli del suo club ed è stato posto immediatamente in isolamento. Non potrà disputare il match dei quarti di Champions League con il Bayern Monaco. Per Verratti si tratta della seconda positività al virus nel giro di un paio di mesi. La prima volta, a fine gennaio, era stato costretto a saltare due partite del campionato francese.