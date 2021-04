Covid, in calo i ricoveri ordinari e in terapia intensiva. I DATI

Diminuiscono anche oggi i pazienti Covid ricoverati, anche se la pressione sugli ospedali rimane alta. In totale in rianimazione ci sono 3.681 persone, mentre 28.949 sono negli altri reparti. Secondo il bollettino del ministero della Salute, in Italia i casi registrati nell'ultimo giorno sono 23.649, su 356.085 tamponi. La percentuale di positivi è al 6,64%. Dall’inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 3.607.083 e i morti 109.847 (+501)