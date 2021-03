Covid, ricoveri e intensive in calo: le regioni sopra soglia d'allerta

1/27

In Italia sono 23.904 i casi di Covid-19 registrati in 24 ore, per un totale di 3.584.899 contagi dall’inizio della pandemia. Lo riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute del 31 marzo. Nei dati sono compresi quelli di ieri della Sicilia che li aveva comunicati

Il bollettino con i dati aggiornati al 31 marzo