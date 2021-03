Il ministro dell'Istruzione, a proposito degli studenti che sono tornati tra i banchi poco prima delle festività: "La scuola non è l'ultima, ma la prima a riaprire. Questo è il segnale che dovevamo dare ed è arrivato. Tempo pieno fondamentale per prepararsi a una vita più complessa. Essere valutati è un diritto dei ragazzi e un dovere degli insegnanti"

“E’ l’idea che si ricomincia e si ricomincia dalla scuola, la scuola non è l’ultima, ma la prima a riaprire. Questo è il segnale che dovevamo dare ed è arrivato: chiaro e limpido”. A dirlo è il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a “L'intervista” di Maria Latella su Sky TG24, a proposito degli studenti che sono tornati in presenza prima delle vacanze di Pasqua. "In questi due giorni le zone arancioni hanno riaperto lo avevamo detto da tempo, tutti lo sapevano non è un problema di oggi. Abbiamo - questo è un altro tema - molte scuole del nord che storicamente mancano di insegnanti e molta disponibilità di docenti al sud. E' un problema che stiamo affrontando per trovare meccanismi permanenti nel tempo", aggiunge Bianchi.

"Dopo Pasqua scuole riaprono anche in zona rossa"

Bianchi ribadisce la priorità fissata dal governo Draghi sul ritorno tra in banchi fino alla prima media dopo le festività, anche nelle regioni in zona rossa. "Le scuole dopo Pasqua riaprono, le abbiamo già riaperte in questi giorni". E a proposito ella Francia dove c'è l'ipotesi di una chiusura delle scuole, finora aperte, per un nuovo aumento dei contagi il ministro dice: "Quanto sta avvenendo in Francia dimostra che non è sempre meglio guardare fuori, all'estero".

"Tempo pieno fondamentale perché la vita è sempre più complessa"

Secondo Bianchi “il tempo pieno è fondamentale” e deve essere sempre più diffuso nelle scuole italiane. Il ministro spiega che col "piano nazionale di rilancio e di resilienza, si esce dalle difficoltà innovando". Si tratta di "un grande piano contro la povertà educativa" e che prevede diversi temi. "Nel nostro Paese - continua Bianchi - sono troppi i bambini che non hanno quel punto di riferimento affettuoso, dico con orgoglio la parola 'affettuoso'. La scuola dell’infanzia non è un lusso e non lo deve essere soprattutto al Sud. Le discipline scientifiche, matematica e scienze, sono fondamentali ma anche altre. Il computer per quelli della mia età è una scoperta, i bambini crescono col computer e lo sanno usare meglio di noi. Poi arte, musica, c’è troppa poca musica nelle nostre scuole. C’è lo sport inteso come salute, molti bambini crescono non avendo cura del proprio corpo. Il tempo pieno - sostiene il ministro - deve essere proprio finalizzato ad aiutare ai nostri studenti una vita più complessa".