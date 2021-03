Scuola, per quest'anno ipotesi bocciature anche con Dad: il caso

Dubbi sulle modalità di promozione che verranno stabilite per la fine di quest'anno scolastico caratterizzato, come lo scorso, da molte difficoltà legate alla pandemia. Si attende la decisione del ministro dell'Istruzione Bianchi. L'orientamento sembrerebbe essere quello per cui verranno consentite le bocciature. Per la maturità dovrebbe tornare il giudizio di ammissione, che l’anno scorso era stato invece cancellato. Giannelli, presidente Anp: "Promozione automatica non è utile"