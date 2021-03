La denuncia di Lucia Azzolina

Lucia Azzolina, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano, ha parlato del professor Pasquale Vespa chiarendo di non averlo "mai conosciuto, né mai ci siamo scambiati messaggi. Ma sui social per anni ha condotto una guerra contro di me con post sessisti e minacce, da cui poi scaturivano commenti volgari e di cattivo gusto". Poi ci sarebbe stato anche un video "davvero brutto" che avrebbe contribuito a far sì che l'ex ministra fosse messa sotto scorta. Dalle parole di Azzolina, Vespa, un sindacalista rappresentante degli insegnanti precari, avrebbe "pubblicato su di me 4-5 post al giorno, per mesi". Dopo la nomina di Vespa al Ministero, in un tweet l'ex ministra ha poi scritto: "Sempre peggio: il sottosegretario Sasso, della Lega, dice di aver ricevuto la delega al contrasto del cyberbullismo. E cosa fa? Assume al Ministero un collaboratore imputato anche per condotte di cyberbullismo. Tutto bene? Sembra una barzelletta ma non fa ridere". Dopo le polemiche dei giorni scorsi è arrivata la presa di posizione del Ministero che ha deciso di revocare l'incarico.