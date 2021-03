Valle d'Aosta, Calabria e Toscana vanno ad aggiungersi ai territori in zona rossa. Dal 30 marzo, invece, il Lazio passa all'arancione. L'Italia resta ancora divisa in due colori, non ci sono aree gialle o bianche. Il 3, 4 e 5 aprile, in tutta la nazione, saranno in vigore le regole previste per le aree di rischio maggiore