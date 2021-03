Varianti Covid in Italia: ecco la situazione regione per regione

9/15 ©Getty

Nessuna delle persone che hanno contratto questa variante ha richiesto un ricovero in ospedale. La cosiddetta variante "inglese" è, ad oggi, la più diffusa in Alto Adige, con un totale del 79,96%; in numeri assoluti: 451. La diffusione della variante "sudafricana" (B.1.351) sembra aver rallentato, anche grazie alle misure intraprese. Solo il 5,67% dei campioni sequenziati (in numeri assoluti: 32) sono stati assegnati a questa variante del virus, che è considerata più contagiosa. Non è stata rilevata la variante “brasiliana"