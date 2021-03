Covid, vaccini ai dipendenti: le aziende che hanno dato disponibilità

Da Enel a Eni, dall’Inps a Poste e Fincatieri. Sono alcuni tra i grandi gruppi a partecipazione pubblica che hanno già dato la disponibilità a Confindustria per mettere a disposizione le proprie sedi con l’obiettivo di vaccinare i dipendenti, insieme a più di 4.000 aziende sparse per il territorio italiano. La richiesta era partita alcuni giorni fa, proprio da un "sondaggio" lanciato da Confindustria , una sorta di mappatura delle "fabbriche di comunità", pensato per segnalare “le imprese operanti sul territorio nazionale che potranno mettere i propri spazi al servizio del Paese nell’ambito del piano nazionale delle vaccinazioni anti Covid ”.

Altre aziende che potrebbero aderire

Tra i gruppi privati, come segnala anche un articolo del “Corriere della Sera”, stanno valutando l’opportunità anche Stellantis, Ducati, Lamborghini, Vodafone, con Tim che invece starebbe considerando la possibilità di mettere a disposizione alcune sedi per le vaccinazioni di massa, non solo dei propri dipendenti. “A seguito del dialogo avviato con il Governo e con il Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza, e in attesa delle determinazioni e dei protocolli specifici che la gestione commissariale straordinaria ha annunciato alle parti sociali, prende l’avvio una ricognizione sull’intero sistema produttivo”, si legge sul portale di Confindustria, nella pagina dedicata all’iniziativa.

Vaccinare la più ampia parte possibile di popolazione

Quasi la metà delle aziende che hanno risposto affermativamente (il 48%) si trova al Nord, mentre il 28% nel Nord-Est, il 14% al Centro ed il 20% al Sud e nelle Isole. La possibilità di aderire scadrà venerdì 19 marzo, mentre proprio in queste ore si svolge un incontro tecnico a cui partecipano i ministeri del Lavoro, della Salute e le rappresentanze delle imprese. All’ordine del giorno, tra l’altro, definire un ambito nazionale di riferimento per i vaccini in azienda. “È assolutamente prioritario procedere alla copertura più ampia possibile della popolazione nella maniera più rapida ed efficiente. Solo così l’Italia potrà sconfiggere la pandemia, contenere il tragico bilancio di vittime e consentire la più veloce e solida ripresa delle attività economiche, del lavoro e del reddito di tutti gli italiani”, si legge ancora sul portale di Confindustria. Al vaglio, al momento, ci sono due aspetti: come integrare l’assicurazione dei cosiddetti medici competenti, ovvero i medici delle aziende e se coinvolgere o meno i familiari dei dipendenti. E per le aziende che non abbiano un medico competente disposto a vaccinare potrebbe subentrare la possibilità di affidarsi alla sanità privata.