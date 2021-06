Stato d'emergenza, che cosa comporta l'eventuale proroga

7/8

Il segretario della Lega Matteo Salvini si è espresso chiaramente contro la proroga: "Entro fine luglio contiamo che Figliuolo abbia assolto al suo compito in maniera egregia grazie alla collaborazione di tutte le Regioni, e il Cts, se la situazione è sotto controllo, può rimanere in standby. Non è necessario che per tutto il resto della nostra esistenza ci sia il Comitato tecnico scientifico. Guardiamo alla realtà, che ci dice che i sacrifici degli italiani sono stati premiati anche se occorre ancora avere prudenza e buon senso", ha detto, ospite di Rai Radio 1