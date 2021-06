L'ex presidente del Consiglio, intervistato a "Mezz'ora in più" su Rai Tre, si dice pronto ad affrontare una delle questioni più spinose per il Movimento 5 Stelle, quella del vincolo a un massimo di due elezioni. Ma parla anche di una riorganizzazione: "Sicuramente ci saranno nuovi organi che condivideranno la responsabilità politica con il nuovo leader" Condividi:

Giuseppe Conte pensa a una proposta sul doppio mandato. "Mi assumerò la responsabilità di formulare una proposta nel quadro della ragionevolezza e poi coinvolgeremo gli iscritti", ha detto a Mezz'ora in più, su Rai Tre. Parla poi di una nuova organizzazione del Movimento 5 Stelle: "Non avremo la forma del partito tradizionale, quella novecentesca, perché sta attraversando un forte deficit. Avremo una struttura organizzativa in forma light ma ci sarà".

"Quando affronteremo il codice etico ce ne occuperemo" approfondimento Casaleggio a Sky TG24: "In M5s violazioni dei principi fondativi" L’ex presidente del Consiglio chiarisce che il doppio mandato non è e non sarà nel nuovo statuto, ma nel codice etico: “Quando affronteremo il codice etico ce ne occuperemo”. E aggiunge: “C'è la posizione di Grillo, da considerare”. Ma ha lasciato intendere che da parte sua c’è apertura a riconsiderare il vincolo di un massimo di due mandati per chi è eletto nel Movimento 5 Stelle.

"Nuovi organi che condividano la responsabilità politica" approfondimento M5s, Casaleggio lascia. Conte: “Strade divise, ma c’è rispetto" Quanto alla nuova organizzazione del Movimento 5 Stelle, ha spiegato: “Sicuramente ci saranno nuovi organi che condivideranno la responsabilità politica con il nuovo leader. Ci sarà un consiglio nazionale formato da rappresentanti dei gruppi parlamentari, con una parte eletta direttamente dagli iscritti”. “Andremo verso un sistema misto – ha detto Conte -. Mi auguro ci sia un giusto mix tra una struttura, che avrà una funzionalità piramidale, e un ampio coinvolgimento degli iscritti. La democrazia diretta, partecipata, deve continuare a essere un caposaldo del Movimento cinque stelle”.