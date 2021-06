M5s e Rousseau, Davide Casaleggio a L'Ospite su Sky TG24. DIRETTA

Davide Casaleggio è il protagonista della puntata de "L'Ospite" in onda oggi su Sky TG24 alle 14.30. L'intervista al presidente dell'associazione Rousseau sarà l'occasione per parlare, tra l'altro, dei motivi che lo hanno portato a lasciare il M5S e dell'accordo con il Movimento sui dati degli iscritti, del futuro di Rousseau e della nascita di un eventuale nuovo soggetto politico, ma anche di quali evoluzioni immagina per il M5S con la guida dell'ex premier Giuseppe Conte.