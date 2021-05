6/15 ©Ansa

Il blog è aperto anche ai contributi degli eletti M5s. Anche a causa della riduzione del personale addetto, come già annunciato dal presidente Davide Casaleggio, per accedere alla pubblicazione dei loro post, gli eletti M5s avranno a disposizione una sorta di "slot" settimanale: una finestra temporale in cui potranno inviare i loro contributi per vederli pubblicati

Che cos'è la piattaforma Rousseau