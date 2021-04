L'addio tra l'associazione Rousseau e i vertici del Movimento 5 Stelle è stato certificato. "Cambiamo strada", annunciano i responsabili della piattaforma che, per 15 anni, ha guidato le scelte del Movimento. L’addio arriva con un post pubblicato sul Blog delle Stelle . La scelta era nell'aria da giorni e viene definita "dolorosa, ma inevitabile", dall'associazione guidata da Davide Casaleggio che ricorda anche gli sforzi fatti negli ultimi mesi "per rafforzare e chiarire il legame tra Rousseau e il Movimento".

Le critiche di Rousseau al M5s

approfondimento

M5s, Crimi: "Frasi di Casaleggio misere e diffamatorie"

I debiti accumulati dal M5s sono "enormi" e Rousseau ha dovuto "comunicare a tutto il personale che siamo costretti ad avviare le procedure per la cassa integrazione". Rousseau attacca anche la "decisione di chi ritiene di essere il gruppo dirigente del Movimento di impartire ai portavoce un invito diretto a violare espressamente lo Statuto stesso del Movimento, omettendo di versare, già dal mese di aprile, il contributo stabilito per i servizi erogati".

Il futuro di Rousseau

Una fine, quella sancita oggi, che segna un nuovo inizio: "Partiremo con un nuovo progetto e con nuovi attori protagonisti, ma non sarà facile", annuncia l'associazione assicurando l'impegno a portare avanti "la visione" di Gianroberto Casaleggio. "Rousseau diventerà uno spazio aperto, laico e trasversale. Uno spazio per dare voce a tutti coloro che vorranno aggregare persone attorno a battaglie, temi o proposte. Uno spazio che ha l'ambizione di realizzare la più grande 'lobby' dei cittadini attivi". "Lavoreremo - si legge ancora nel post - per costruire un potente media civico che sia in grado di attivare, da una parte, concrete azioni di partecipazione attiva e di cittadinanza digitale e dall'altra, di incubare quelle nascenti composizioni civiche che diventeranno protagoniste dello scenario politico del futuro".