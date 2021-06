M5s verso l'accordo con Rousseau per riconsegna dati degli iscritti

Si va verso un accordo tra il M5s e Rousseau per la riconsegna dei dati degli iscritti al Movimento. È quanto ha annunciato ai deputati il direttivo del gruppo M5s alla Camera. "In queste ore si sta lavorando per la riconsegna dei dati come ingiunto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, su cui vi aggiorneremo prima possibile" avvisa il direttivo che chiede pertanto ai deputati "di evitare interviste, commenti, post e dichiarazioni sul tema nei prossimi giorni". Una notizia che arriva a poche ore dalla scadenza del termine fissato dal Garante per la protezione dei dati personali che l'1 giugno ha ordinato alla fondazione di Casaleggio di consegnare al Movimento tutte le informazioni entro cinque giorni.