Il provvedimento dell’Autorità stabilisce che le informazioni vengano trasmesse dall’Associazione - che ne è responsabile ma non titolare - entro 5 giorni. Il M5S: “Dispiace aver perso tempo a causa degli ostacoli che in maniera strumentale sono stati messi in campo da qualcuno per rallentare il processo di rifondazione”. Conte: “Ora si parte, si guarda avanti. Non c'è un minuto da perdere, ci sono tanti cittadini a cui ridare voce"