Conte: "Proporrò riforma costituzionale che rafforzi il sistema Paese"

L'ex premier interviene sul suo futuro ruolo da leader del Movimento 5 stelle: "Continuerò a lavorare per il bene degli italiani sotto un'altra veste". Sul M5s: "Altro che sgretolato, soprenderà". E sulla fine del suo esecutivo: "Non appoggiare Draghi sarebbe stato un volgere spalle agli italiani"

"Tra le prime cose che farò se mi insedierò come leader io proporrò agli altri leader di ragionare su una riforma costituzionale che possa rafforzare il nostro sistema. Non è possibile che il sistema Italia sia affidato al singolo personalismo". Lo ha detto l'ex premier e leader in pectore del M5s, Giuseppe Conte , ospite di Giovanni Floris a diMartedì su La7. Se proporrò il presidenzialismo? "Non me lo faccia anticipare", ha replicato. "Io sono totalmente immerso nella politica almeno da tre anni a questa parte”, ha poi aggiunto Conte. “Prima la seguivo come osservatore. Continuerò, anche nel nuovo incarico, a lavorare per il bene degli italiani, sotto un'altra veste, con un altro ruolo". E ha aggiunto: "L'obiettivo è realizzare un grande processo riformatore e rendere agli italiani la vita più equa".

“Altro che sgretolato, il Movimento 2.0 sorprenderà”

"Guidare una nuova forza politica, rifondarla è sfida complessa. Ho molto entusiasmo e vedrete che quello che descrivete come una forza politica spaccata vi sorprenderà". Si tratta di una forza sgretolata? "No assolutamente", ribadisce l'ex presidente del Consiglio. "In questi mesi ho lavorato con loro, ho fatto tantissime riunioni con tutti, c'è tantissimo entusiasmo e stanno arrivando tantissime aspettative, che sono chiare, di persone interessate al cambiamento", ha aggiunto. Litigi? "Nel M5S ci sono sempre stati vivaci discussione, a volte anche con qualche tratto di ingenuità. In altre forze politiche ci sono lotte di potere, quelle non sono sonore". E sul doppio mandato l'ex premier ha spiegato che "non sarà nel nuovo Statuto. È un Codice Etico, subito dopo l'approvazione dello Statuto lavoreremo a riformulare quanto necessario per Codice etico e regolamenti. Affronteremo questo argomento".

"Con Di Battista confronto, tenteremo di coinvolgerlo"

Il nuovo M5S "non sarà un partito moderato, parleremo all'elettorato moderato che è molto diverso. Voi ci ritroverete molto radicali, ad esempio, nel perseguire un processo riformatore per un futuro equo e sostenibile. Qui saremo intransigenti, radicali", ha detto ancora Conte. "Sarà un Movimento molto rinnovato ma non perderemo la vena ecologica. Merito di Beppe Grillo e della sua visione", ha spiegato l'ex premier che, su Alessandro Di Battista ha sottolineato: "È partito per la Colombia, quando ritornerà ragioneremo insieme. Se penso di poterlo coinvolgere? Assolutamente sì".



“Premier eletto non previsto, se sarò votato sarò leader del M5s”

Quanto alla sua esperienza dal presidente del Consiglio e di leader in pectore di M5s, Conte ha spiegato: "La Costituzione non prevede che il primo ministro sia nominato dal popolo e spesso è accaduto così, per tantissimi predecessori. Sarete interessati, in proposito, alla proposta che farò. Essere preso dalla società civile non penso sia un disdoro. Quanto a M5s non sono stato 'incoronato', passerò da un'assemblea degli iscritti che voteranno on line per esprimere consenso o dissenso".