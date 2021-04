Recovery plan, le differenze tra il Pnrr di Draghi e quello di Conte

Sono passati più di tre mesi e un governo da quando Giuseppe Conte propose in gennaio il suo piano di ripresa. Ma il recovery plan inviato in Parlamento dal governo Draghi non è cambiato in modo sostanziale rispetto alla prima versione (IL MONITORAGGIO DI SKY TG24 SUL RECOVERY). Lo aveva anticipato, nella sua prima uscita pubblica, lo stesso Draghi. E così è stato: le missioni rimangono le stesse sei, e pure le loro componenti. A variare è invece la quota di fondi investiti in nuovi progetti, che aumenta dal 69 all’80 per cento, permettendo di rivedere al rialzo l’aumento previsto del Pil grazie al piano (dal +3% al +3,6% del Pil al 2026).

Scompare del tutto il cashback che esce dal recovery plan e dovrà essere finanziato con fondi italiani se il governo lo vuole mantenere. A guadagnarci sono soprattutto istruzione e ricerca, grazie ai nuovi investimenti per l’edilizia scolastica, e anche Industria 4.0. Mentre si riducono gli investimenti sull’ambiente e sulle infrastrutture.